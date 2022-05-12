Шуми Бабаев опроверг информацию о переговорах Жафярова с «Металлургом»

Агент нападающего Дамира Жафярова Шуми Бабаев опроверг информацию о том, что хоккеист ведет переговоры с «Металлургом».

«Никаких переговоров с руководством «Металлурга» по Дамиру Жафярову нет», — приводит Metaratings слова Бабаева.

В сезоне-2021/22 Жафяров набрал 45 (18+27) очков в 47 матчах за «Торпедо». 28-летний форвард не стал продлевать контракт с нижегородским клубом, который действовал до конца сезона-2021/22.