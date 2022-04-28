ЦСКА на своем льду победил «Металлург». Обладатель Кубка Гагарина определится в седьмом матче
ЦСКА на своем льду победил «Металлург» в шестом матче серии финала Кубка Гагарина. Московский клуб одолел соперника со счетом 2:1.
В первом тайме счет открыл нападающий красно-синих Владислав Каменев. Затем преимущество хозяев увеличил форвард Михаил Григоренко. Форвард красно-синих Сергей Плотников записал в свой актив две голевые передачи.
В самом конце второго периода одну шайбу отыграл нападающий «Магнитки» Андрей Чибисов.
В третьем периоде нападающий «Металлурга» Джош Карри получил удаление до конца матча.
Хоккеист применил силовой прием против защитника ЦСКА Класа Дальбека. Арбитры приняли решение удалить канадца на 5+20 за атаку в область головы и шеи. ЦСКА не удалось использовать 5-минутное большинство.
ЦСКА сравнял счет в серии до четырех побед — 3-3. Решающий матч серии пройдет в Магнитогорске 30 апреля.
Хоккей
КХЛ
Финал
Шестой матч
ЦСКА (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Голы: Каменев — 4 (Плотников), 3:30 — 1:0. Григоренко — 8 (бол., Плотников, Нестеров), 13:37 — 2:0. Чибисов — 6 (Дронов, Минулин), 39:22 — 2:1.
Вратари: Федотов — Кошечкин (58:57 — 59:59).
Штраф: 14 — 33.
Броски: 33 (8+14+11) — 27 (10+7+10).
Судьи: Беляев, Гашилов.
28 апреля. Москва. «ЦСКА Арена». 8184 зрителя.
Счет в серии: 3-3.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал КХЛ
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 3
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|28.04
|19:00
|
ЦСКА – Металлург
|2 : 1