ЦСКА на своем льду победил «Металлург». Обладатель Кубка Гагарина определится в седьмом матче

ЦСКА на своем льду победил «Металлург» в шестом матче серии финала Кубка Гагарина. Московский клуб одолел соперника со счетом 2:1.

В первом тайме счет открыл нападающий красно-синих Владислав Каменев. Затем преимущество хозяев увеличил форвард Михаил Григоренко. Форвард красно-синих Сергей Плотников записал в свой актив две голевые передачи.

В самом конце второго периода одну шайбу отыграл нападающий «Магнитки» Андрей Чибисов.

В третьем периоде нападающий «Металлурга» Джош Карри получил удаление до конца матча.

Хоккеист применил силовой прием против защитника ЦСКА Класа Дальбека. Арбитры приняли решение удалить канадца на 5+20 за атаку в область головы и шеи. ЦСКА не удалось использовать 5-минутное большинство.

ЦСКА сравнял счет в серии до четырех побед — 3-3. Решающий матч серии пройдет в Магнитогорске 30 апреля.

Хоккей

КХЛ

Финал

Шестой матч

ЦСКА (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

Голы: Каменев — 4 (Плотников), 3:30 — 1:0. Григоренко — 8 (бол., Плотников, Нестеров), 13:37 — 2:0. Чибисов — 6 (Дронов, Минулин), 39:22 — 2:1.

Вратари: Федотов — Кошечкин (58:57 — 59:59).

Штраф: 14 — 33.

Броски: 33 (8+14+11) — 27 (10+7+10).

Судьи: Беляев, Гашилов.

28 апреля. Москва. «ЦСКА Арена». 8184 зрителя.

Счет в серии: 3-3.