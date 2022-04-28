Бочаров покинет московское «Динамо»

По информации «СЭ», голкипер Иван Бочаров не останется в московском «Динамо» и сменит команду. Ранее «СЭ» сообщал, что 26-летним российским вратарем интересуется «Локомотив».

В текущем сезоне Бочаров провел 37 матчей за «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ при 91,2 процента отраженных бросков. В плей-офф у него — 5 игр при 85,8 процента отраженных бросков.

Бочаров является воспитанником московского «Динамо».

В составе сборной России голкипер занял пятое место на чемпионате мира-2021.