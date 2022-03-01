ЦСКА — «Локомотив»: видео голов матча плей-офф КХЛ

ЦСКА выиграл у «Локомотива» в овертайме первого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Встреча в Москве завершилась победой армейцев со счетом 4:3.

Решающий гол в овертайме на счету форварда ЦСКА Максима Соркина.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующая встреча команд состоится 3 марта.