ЦСКА в овертайме переиграл «Локомотив» в первом матче серии плей-офф

ЦСКА принимал «Локомотив» на своем льду в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ. Московский клуб взял верх в овертайме — 4:3.

В основное время в составе красно-синих отличились Михаил Григоренко, Антон Слепышев и Константин Окулов.

У «Локо» забивали Георгий Иванов, Максим Шалунов и Алексей Марченко.

Автором победной шайбы в овертайме стал нападающий Максим Соркин.

Счет в серии стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет также в Москве 3 марта.

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1/4 финала конференций

ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)

Голы: Григоренко — 1 (Попов), 2:26 — 1:0. Иванов — 1 (Каюмов), 20:30 — 1:1. Шалунов — 1 (Алексеев, Анисимов), 38:44 — 1:2. Слепышев — 1, 38:53 — 2:2. Марченко — 1 (Рафиков, Алексеев), 51:08 — 2:3. Окулов — 1 (Киселевич, Каменев), 56:23 — 3:3. Соркин — 1 (Киселевич, Попов), 63:08 — 4:3.

Вратари: Федотов — Паскуале.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (4+13+11+2) — 36 (10+18+7+1).

Судьи: Наумов, Сидоренко.

1 марта. Москва. «ЦСКА Арена».

Счет в серии: 1- 0.