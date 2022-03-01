ЦСКА в овертайме переиграл «Локомотив» в первом матче серии плей-офф
ЦСКА принимал «Локомотив» на своем льду в стартовом матче первого раунда плей-офф КХЛ. Московский клуб взял верх в овертайме — 4:3.
В основное время в составе красно-синих отличились Михаил Григоренко, Антон Слепышев и Константин Окулов.
У «Локо» забивали Георгий Иванов, Максим Шалунов и Алексей Марченко.
Автором победной шайбы в овертайме стал нападающий Максим Соркин.
Счет в серии стал 1-0 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет также в Москве 3 марта.
Хоккей
КХЛ
1/4 финала конференций
ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:3 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)
Голы: Григоренко — 1 (Попов), 2:26 — 1:0. Иванов — 1 (Каюмов), 20:30 — 1:1. Шалунов — 1 (Алексеев, Анисимов), 38:44 — 1:2. Слепышев — 1, 38:53 — 2:2. Марченко — 1 (Рафиков, Алексеев), 51:08 — 2:3. Окулов — 1 (Киселевич, Каменев), 56:23 — 3:3. Соркин — 1 (Киселевич, Попов), 63:08 — 4:3.
Вратари: Федотов — Паскуале.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 30 (4+13+11+2) — 36 (10+18+7+1).
Судьи: Наумов, Сидоренко.
1 марта. Москва. «ЦСКА Арена».
Счет в серии: 1- 0.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
|1 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
|0 - 1
|1.03
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|4 : 3
|1.03
|17:00
|
Металлург – Барыс
|2 : 3
|1.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 3 ОТ