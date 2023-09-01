«Ак Барс» победил ЦСКА и выиграл Кубок открытия
«Ак Барс» одержал победу над московским ЦСКА и выиграл Кубок открытия. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 5:2 в пользу казанцев.
Первую шайбу в новом сезоне КХЛ забил нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кагарлицкий. В концовке первого периода вратарь ЦСКА Иван Федотов отразил буллит.
Во втором периоде за клуб из Казани забили Дмитрий Яшкин и Никита Дыняк, за армейцев — Никита Нестеров. В третьем периоде у «Ак Барса» отличились Александр Радулов и Вадим Шипачев. За ЦСКА забил Ярослав Дыбленко.
«Ак Барс» выиграл третий Кубок открытия и сравнялись по числу побед с московским «Динамо».
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ЦСКА (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Голы: Кагарлицкий — 1 (Яшкин), 16:05 — 0:1. Нестеров — 1 (Окулов, Григоренко), 23:16 — 1:1. Яшкин — 1 (Журавлев), 36:20 — 1:2. Дыняк — 1 (Лукоянов, Лямкин), 36:51 — 1:3. Дыбленко — 1, 46:15 — 2:3. Радулов — 1 (бол., Шипачев, Галиев), 52:32 — 2:4. Шипачев — 1 (бол., Лямкин, Радулов), 53:31 — 2:5.
Вратари: Федотов — Билялов.
Штраф: 14 — 22.
Броски: 39 (12+11+16) — 38 (10+19+9).
Судьи: Бирин, Оленин.
1 сентября. Москва. «ЦСКА Арена».
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|19:00
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ЦСКА – Ак Барс
|2 : 5