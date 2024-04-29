«Ак Барс» сообщил об уходе Кагарлицкого

«Ак Барс» объявил об уходе нападающего Дмитрия Кагарлицкого. Руководство команды поблагодарило хоккеиста за работу и яркую игру.

34-летний форвард выступал в составе «Ак Барса» с 2021 года, после перехода из московского «Динамо». За это время он провел 208 матчей, набрав 108 (47+61) очков.

Казанский клуб завершил сезон-2023/24 после того, как в первом раунде плей-офф КХЛ проиграл «Автомобилисту» со счетом 1-4.