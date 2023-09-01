Шипачев стал первым игроком в истории КХЛ, достигшим отметки в 600 голевых передач

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев забил и отдал голевую передачу в матче Кубка открытия против ЦСКА (5:2).

Как сообщает пресс-служба КХЛ, 36-летний хоккеист стал первым игроком в истории лиги, достигшим отметки в 600 голевых передач.

Шипачев играл в КХЛ за такие клубы, как «Северсталь», СКА, московское «Динамо» и «Ак Барс».