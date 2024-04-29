Плющев назвал лучшего игрока сезона в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев назвал лучшего игрока прошедшего сезона КХЛ.

«Лучшим игроком этого хоккейного сезона я бы назвал Илью Набокова, вратаря «Металлурга», который показывает очень зрелый хоккей, — приводит Legalbet слова Плющева. — Напряжение на него оказывалось огромное, играл он практически без замен. Поэтому выделил бы именно его, даже с учетом всех полевых хоккеистов. Парень действительно удивил своей вратарской зрелостью в таком юном возрасте».

21-летний Набоков был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина-2024. Голкипер, для которого этот сезон стал дебютным в КХЛ, стал самым молодым MVP финала плей-офф в истории.