Что творится с «Динамо»? Live c Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00
Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят главные события второго раунда Кубка Гагарина в эфире на YouTube-канале «СЭ» в 12.00.
Главные темы:
— что происходит с «Динамо»
— град шайб в серии «Авангарда» и «Магнитки»
— «Салават» побеждает без легионеров
— «Спартаку» не хватает класса против СКА
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Плей-офф
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|2 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
1 - 2
|1 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
3 - 0
|3 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|1 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
Результаты / календарь
9.03
10.03
12.03
14.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
|23.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|- : -
|23.03
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -
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