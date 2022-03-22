Боб Хартли назвал причины поражения «Авангарда» в третьем матче с «Металлургом»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после поражения в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина с «Металлургом» (2:5) прокомментировал игру команды.

— «Магнитка» сыграла как команда-лидер регулярки. Соперник был лучше нас в определенных компонентах, в том числе при игре в меньшинстве. Это стало ключевым. Но если бы мне сказали, что после трех матчей счет будет 2-1 в нашу пользу, я бы на это согласился. Смотрим на это с оптимизмом.

— Настораживает, что команда много пропускает. Как решать эту проблему?

— Мы заработали несколько ненужных удалений, а соперник их реализовал. В плей-офф многое решает игра спецбригад. В этом соперник был сегодня лучше.

— Николай Голдобин дважды убежал к вашим воротам и забил. Можно говорить, что сказалась усталость защитников?

— Голдобин — игрок мирового уровня. У него отличная скорость, сегодня он провел классный матч. Когда мы проигрывали, на наших защитников свалилась дополнительная работа. Просили их подключаться к атаке, поддерживать нападающих. Молодой Тимофей Давыдов неплохо показал себя и качественно провел свои смены.

— У вас не было мысли перевести кого-то из нападающих на роль защитника?

— Любой защитник сможет сыграть в атаке, но наоборот — крайне редко. Огромная разница.

«Металлург» одержал первую победу в серии и сократил отставание от «Авангарда». Счет в серии — 1-2 в пользу омского клуба.

Четвертый матч серии пройдет в четверг, 24 марта. Начало — в 19.30 (мск).