Черкас: «Я под впечатлением от двух последних игр СКА»
Бывший вратарь СКА Сергей Черкас прокомментировал успехи санкт-петербургской команды в регулярном чемпионате КХЛ.
«Я под впечатлением от двух последних игр СКА — против московского «Динамо» и ЦСКА. Были некоторые опасения после матча в Нижнем Новгороде, где армейцы проиграли «Торпедо» 1:3, что команда «подсела». И удаления тогда мешали. Но тренерский штаб внес коррективы, и в играх, которые прошли в Москве, таких ошибок уже не было. Вообще, по содержанию, по качеству дуэли армейцев против «Динамо» и ЦСКА были фантастические. На уровне НХЛ», — цитирует «РБ Спорт» Черкаса.
СКА набрал 59 очков в 44 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции.
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|Восточная конференция
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|Металлург Мг
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|2
|Авангард
|43
|28
|15
|59
|3
|Сал. Юлаев
|43
|27
|16
|57
|4
|Лада
|46
|24
|22
|57
|5
|Трактор
|45
|25
|20
|55
|6
|Автомобилист
|46
|25
|21
|55
|7
|Ак Барс
|44
|24
|20
|50
|8
|Сибирь
|46
|20
|26
|48
|9
|Амур
|44
|19
|25
|46
|10
|Нефтехимик
|44
|15
|29
|39
|11
|Адмирал
|42
|14
|28
|37
|12
|Барыс
|44
|14
|30
|35
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|46
|30
|16
|65
|2
|Динамо М
|45
|29
|16
|62
|3
|Локомотив
|43
|29
|14
|61
|4
|СКА
|44
|29
|15
|59
|5
|Торпедо
|45
|27
|18
|57
|6
|ЦСКА
|44
|22
|22
|48
|7
|Северсталь
|44
|20
|24
|47
|8
|Динамо Мн
|43
|18
|25
|40
|9
|Куньлунь РС
|45
|15
|30
|35
|10
|Витязь
|44
|14
|30
|34
|11
|Сочи
|45
|14
|31
|33
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6.01
|29.12
|12:30
|
Адмирал – Нефтехимик
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