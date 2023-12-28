«Витязь» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

«Витязь» и «Автомобилист» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Балашихе 28 декабря и завершилась победой гостей — 3:2 Б.

Видео лучших моментов матча «Витязь» — «Автомобилист» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Витязь» (34 очка) поднялся на десятое место в Западной конференции КХЛ. «Автомобилист» (55) идет шестым на «Востоке».

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