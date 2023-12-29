Лукоянов: «Думаю, те кто в хоккее разбираются, все видят»

Форвард казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Слова заканчиваются уже. Думаю, те кто в хоккее разбираются, все видят. Правду никто не скажет, даже я не скажу. Дело только в нас, хоккеистах. Тренеры тут вообще ни при чем. В прошлом сезоне были те же игроки, просто выполняли установки. Только слаженная командная работа может дать тот результат, что в том год. Не могу вспомнить, когда такое было вообще. Не обидно, когда проигрываешь команде, которая на голову сильнее. Но тут... У них сильный состав, конечно, но у нас не слабее», — цитирует «РБ Спорт» Лукоянова.

«Металлург» (61 очко) после 45 матчей продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» с 50 очками после 44 игр идет седьмым.