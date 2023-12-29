Лукоянов: «Думаю, те кто в хоккее разбираются, все видят»
Форвард казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (1:4) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Слова заканчиваются уже. Думаю, те кто в хоккее разбираются, все видят. Правду никто не скажет, даже я не скажу. Дело только в нас, хоккеистах. Тренеры тут вообще ни при чем. В прошлом сезоне были те же игроки, просто выполняли установки. Только слаженная командная работа может дать тот результат, что в том год. Не могу вспомнить, когда такое было вообще. Не обидно, когда проигрываешь команде, которая на голову сильнее. Но тут... У них сильный состав, конечно, но у нас не слабее», — цитирует «РБ Спорт» Лукоянова.
«Металлург» (61 очко) после 45 матчей продолжает лидировать в Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» с 50 очками после 44 игр идет седьмым.
|Восточная конференция
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|Металлург Мг
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|17
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|2
|Авангард
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|28
|15
|59
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|Сал. Юлаев
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|27
|16
|57
|4
|Лада
|46
|24
|22
|57
|5
|Трактор
|45
|25
|20
|55
|6
|Автомобилист
|46
|25
|21
|55
|7
|Ак Барс
|44
|24
|20
|50
|8
|Сибирь
|46
|20
|26
|48
|9
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|11
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|42
|14
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|37
|12
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|14
|30
|35
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|46
|30
|16
|65
|2
|Динамо М
|45
|29
|16
|62
|3
|Локомотив
|43
|29
|14
|61
|4
|СКА
|44
|29
|15
|59
|5
|Торпедо
|45
|27
|18
|57
|6
|ЦСКА
|44
|22
|22
|48
|7
|Северсталь
|44
|20
|24
|47
|8
|Динамо Мн
|43
|18
|25
|40
|9
|Куньлунь РС
|45
|15
|30
|35
|10
|Витязь
|44
|14
|30
|34
|11
|Сочи
|45
|14
|31
|33
|29.12
|12:30
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Адмирал – Нефтехимик
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