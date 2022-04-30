Бывший тренер сборной России назвал ключевой фактор победы в финале плей-офф КХЛ

Экс-тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от седьмого матча финала плей-офф КХЛ между «Металлургом» и ЦСКА.

«Седьмая игра все определит. В этой игре будет все, отступать некуда. Жалеть себя не за чем. Все будут доказывать свою значимость. Трудно представить, как сложится игра. Вратари работают достаточно хорошо в этой серии. Нападающие большой результативностью не отличаются. Все будет зависеть о того, какая команда совершит больше ошибок в обороне. Кто сделает меньше, тот и победит», — сказал Плющев «СЭ».

Решающий матч серии пройдет в Магнитогорске 30 апреля. Начало — в 15.00 по московскому времени.