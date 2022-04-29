Нападающий «Югры» Воробьев перейдет в «Торпедо»

Как стало известно «СЭ», в ближайшее время «Торпедо» подпишет контракт с 20-летним нападающим «Югры» Иваном Воробьевым. О сделке будет объявлено после открытия рынка свободных агентов 1 мая.

Воробьев в сезоне-2021/22 провел 37 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ и набрал 11 (5+6) очков. В плей-офф ВХЛ форвард провел 8 матчей и набрал 1 (0+1) очко.