«Металлург» и ЦСКА проведут седьмой матч финала Кубка Гагарина в 15.00

«Металлург» на своем льду примет ЦСКА в седьмом матче финальной серии Кубка Гагарина-2022. Начало — 15:00. Счет в серии перед решающим матчем «Металлурга» и ЦСКА: 3-3.

Следить за матчем «Металлург» — ЦСКА можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Статистику хоккеистов в плей-офф КХЛ можно посмотреть по этой ссылке.