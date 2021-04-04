Брагин: «СКА сыграл намного лучше, чем в первом матче»

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) во втором матче серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ.

Москвичи ведут в серии 2-0. Следующий матч пройдет 6 апреля в Санкт-Петербурге.

— С нашей стороны матч был намного лучше. С ЦСКА важно забить первыми. Соперник это сделал и довел матч до победы.

— СКА, заточенный на атаку, не может забить уже 120 минут. В чем причина?

— Разбираем, анализируем. Сегодня сыграли намного лучше, было близко к голу. Значит, надо еще больше улучшать действия в атаке.

— Достаточно ли хорошо СКА работает на чужом пятачке?

— Сегодня — уже лучше. Пару разу не попали на добивании, были подставления. Надо работать над этим.

— Что именно необходимо улучшить?

— Нужны нестандартные решения.

— С чем связаны потери шайбы при выходе из своей зоны?

— Я помню эти моменты, там прессинга ЦСКА не было. Технические ошибки — один раз шайба с клюшки сошла, другой — через соперника наш игрок стал пас отдавать.

— Оцените игру Самонова в целом и при голе Шалунова.

— Саша провел хороший матч, очень много выручил. А гол? Бывает. Надо самим забивать. С нулем никого не обыграешь.

— Самонов останется в составе?

— Всегда обсуждаем вопрос с вратарем непосредственно перед игрой.

— Что не устроило в игре Кузьменко в первом матче, если отправили его в запас?

— Решили идти этим составом.

(Михаил Зислис)