Никитин: «Не смущает ли количество удалений у ЦСКА? Смущают 300 тысяч»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над СКА (2:0) во втором матче серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ.

Москвичи ведут в серии 2-0. Следующий матч пройдет 6 апреля в Санкт-Петербурге.

— СКА чем-то удивил по сравнению с первым матчем?

— Мы концентрировались на своей игре. Надо контролировать то, что можешь.

— Во втором и третьем периодах ЦСКА, кажется, создал больше голевых моментов, чем за всю серию с «Локомотивом». Что помешало их реализовать?

— Вратарь соперника хорошо сыграл. И не всегда получается реализовывать все, что создаешь.

— Количество удалений ЦСКА не смущает?

— Смущают 300 тысяч (штраф за комментарии по работе арбитров — прим. «СЭ»).

— ЦСКА, забив первым, побеждает. Вы меняете тактику после того, как ведете в счете?

— Я не знаю, по-моему, это клише. Игра непредсказуемая. Нельзя себя зомбировать под то, забил ты первым или соперник. Как только ведешь в счете, есть моменты, когда ребята играют построже. Но мы ничего нового здесь не изобрели.

— По силовым приемам ЦСКА проиграл 2-13, хотя именно в плей-офф полагается биться и бороться.

— Во-первых, я не знаю, кто считает силовые приемы. Во-вторых, насчет «биться и бороться» у меня к моим парням точно претензий нет.

(Михаил Зислис)