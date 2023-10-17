«Автомобилист» — «Металлург»: прямая трансляция матча КХЛ
«Автомобилист» сыграет с «Металлургом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 17 октября, во вторник. Игра пройдет в культурно-развлекательном комплексе «Уралец» в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.
Ключевые события противостояния «Автомобилист» — «Металлург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
Трансляцию игры в прямом эфире смотрите на телеканале КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ. Также матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 показывают онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко Спорт» по платной подписке. Эфир начнется — 16.45 мск.
Жители Магнитогорска смогут следить за игрой своей команды на телеканале «ТВ-ИН». Начало — в 18.50 по местному времени.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|20
|13
|7
|29
|2
|Ак Барс
|18
|13
|5
|27
|3
|Автомобилист
|19
|12
|7
|26
|4
|Сал. Юлаев
|18
|11
|7
|22
|5
|Лада
|20
|9
|11
|22
|6
|Авангард
|17
|10
|7
|22
|7
|Трактор
|19
|9
|10
|20
|8
|Сибирь
|18
|7
|11
|17
|9
|Амур
|17
|6
|11
|17
|10
|Нефтехимик
|18
|6
|12
|16
|11
|Барыс
|19
|5
|14
|16
|12
|Адмирал
|17
|5
|12
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|19
|14
|5
|29
|2
|Спартак
|20
|13
|7
|28
|3
|Торпедо
|19
|12
|7
|25
|4
|Динамо М
|19
|12
|7
|25
|5
|Сочи
|19
|11
|8
|23
|6
|ЦСКА
|19
|10
|9
|21
|7
|СКА
|18
|10
|8
|20
|8
|Северсталь
|17
|8
|9
|18
|9
|Динамо Мн
|17
|8
|9
|18
|10
|Куньлунь РС
|22
|6
|16
|14
|11
|Витязь
|19
|4
|15
|10
|17.10
|17:00
|
Автомобилист – Металлург Мг
|- : -
|17.10
|17:00
|
Трактор – Амур
|- : -