«Трактор» примет «Амур» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 17 октября, во вторник. Матч пройдет на ледовой арене «Трактор» имени В. Белоусова в Челябинске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Трактор» — «Амур» следите на сайте «СЭ».

Трансляцию матча в прямом эфире смотрите на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 показывают онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко Спорт» по платной подписке.

Жители Челябинска и Челябинской области смогут следить за игрой своей команды на телеканале «ОТВ». Начало — в 18.50 по местному времени.

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