Определились первые участники Матча звезд КХЛ
Стали известны имена первых участников ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
По итогам голосования болельщиков определены первые 16 участников.
Дивизион Боброва:
Голкипер СКА Никита Серебряков, Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков, Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов и форвард «Спартака» Николай Голдобин.
Дивизион Тарасова:
Вратарь «Динамо» Минск Алексей Колосов, защитник ЦСКА Никита Нестеров, нападающий московского «Динамо» Никита Гусев и форвард минского «Динамо» Виталий Пинчук.
Дивизион Харламова:
Голкипер «Лады» Владислав Подъяпольский, защитник «Металлурга» Егор Яковлев, нападающий «Ак Барса» Александр Радулов и его одноклубник Дмитрий Яшкин.
Дивизион Чернышева:
Вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов, защитник «Адмирала» Евгений Лисовец и форварды «Авангарда» Владимир Ткачев и Рид Буше.
Матч звезд КХЛ пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 декабря.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|20
|13
|7
|29
|2
|Ак Барс
|18
|13
|5
|27
|3
|Автомобилист
|19
|12
|7
|26
|4
|Сал. Юлаев
|18
|11
|7
|22
|5
|Лада
|20
|9
|11
|22
|6
|Авангард
|17
|10
|7
|22
|7
|Трактор
|19
|9
|10
|20
|8
|Сибирь
|18
|7
|11
|17
|9
|Амур
|17
|6
|11
|17
|10
|Нефтехимик
|18
|6
|12
|16
|11
|Барыс
|19
|5
|14
|16
|12
|Адмирал
|17
|5
|12
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|19
|14
|5
|29
|2
|Спартак
|20
|13
|7
|28
|3
|Торпедо
|19
|12
|7
|25
|4
|Динамо М
|19
|12
|7
|25
|5
|Сочи
|19
|11
|8
|23
|6
|ЦСКА
|19
|10
|9
|21
|7
|СКА
|18
|10
|8
|20
|8
|Северсталь
|17
|8
|9
|18
|9
|Динамо Мн
|17
|8
|9
|18
|10
|Куньлунь РС
|22
|6
|16
|14
|11
|Витязь
|19
|4
|15
|10
|17.10
|17:00
|
Автомобилист – Металлург Мг
|- : -
|17.10
|17:00
|
Трактор – Амур
|- : -