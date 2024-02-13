«Автомобилист» в Екатеринбурге на своей арене «Уралец» примет московское «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ 13 февраля. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Автомобилист» — «Динамо» будет доступна по подписке пользователям онлайн-сервиса Кинопоиск. Начало прямого эфира — в 16.45 мск. Игру также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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«Автомобилист» главного тренера Николая Заварухина располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 73 баллами после 62 матчей. «Динамо» Алексея Кудашова находится на четвертой строчке на Западе с 84 очками после 61 встречи.

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