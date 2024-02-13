Гарипов назвал хорошей историей возвращение Ковальчука в «Спартак»

Бывший голкипер «Нефтехимика» Эмиль Гарипов поделился мнением о возвращении Ильи Ковальчука в профессиональный спорт.

«По нему же видно, что он очень спортивный, с чутьем. Такие игроки могут долго играть. У Ковальчука все в порядке со здоровьем, не было серьезных травм. Это хорошая история. Пускай закончит там, где начал — это очень важно для спортсменов», — приводит слова Гарипова Metaratings.ru.

5 декабря 2023 года Ковальчук возобновил карьеру после двух лет паузы и подписал контракт со «Спартаком» до конца сезона-2023/24.

В нынешнем сезоне 40-летний хоккеист набрал 7 (4+3) очков в 18 матчах за красно-белых.