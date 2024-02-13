«Адмирал» вырвал победу у «Барыса» в концовке матча
«Адмирал» на своем льду победил «Барыс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:2.
У хозяев в этой встрече отличились Дмитрий Бучельников, Джованни Фьоре, а также Алексей Соловьев и Леонид Метальников, которые увеличили преимущество своей команды в концовке третьего периода. За гостей голы забили Даниил Апальков и Джозеф ЛаБейт.
«Адмирал» набрал 51 очко за 62 матча и располагается на предпоследней позиции на «Востоке». «Барыс» продлил серию поражений в КХЛ до 10 матчей и с 46 очками занимает последнее место в турнирной таблице.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Барыс» (Астана) — 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Голы: Бучельников — 13 (бол., Горшков, Берлев), 14:40 — 1:0. Апальков — 6 (Кайыржан, Асетов), 21:43 — 1:1. Лабейт — 7 (Камара, Нургалиев), 26:40 — 1:2. Фьоре — 13 (Горшков, Берлев), 38:30 — 2:2. Соловьев — 6 (Бучельников, Шевченко), 56:57 — 3:2. Метальников — 5 (п. в., Петьков), 58:55 — 4:2.
Вратари: Демченко — Шутов (58:22 — 58:55).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 41 (10+12+19) — 39 (14+14+11).
Судьи: Лаврентьев, Сергеев.
13 февраля. Владивосток. «Фетисов Арена». 3333 зрителя.
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