«Авангард» стал седьмым обладателем Кубка Гагарина в истории
21:39
28 апреля «Авангард» обыграл ЦСКА (1:0) в 6-м матче финальной серии Кубка Гагарина и впервые в своей истории стал обладателем трофея.
Омский клуб стал седьмым обладателем Кубка Гагарина в истории. До этого трофей покорялся «Ак Барсу», «Салавату Юлаеву», «Динамо», «Металлургу», СКА и ЦСКА.
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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры
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