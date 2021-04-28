«Авангард» стал седьмым обладателем Кубка Гагарина в истории

28 апреля «Авангард» обыграл ЦСКА (1:0) в 6-м матче финальной серии Кубка Гагарина и впервые в своей истории стал обладателем трофея.

Омский клуб стал седьмым обладателем Кубка Гагарина в истории. До этого трофей покорялся «Ак Барсу», «Салавату Юлаеву», «Динамо», «Металлургу», СКА и ЦСКА.