«Фаталити». Твит «Авангарда» после победы над ЦСКА в финале Кубка Гагарина
21:37
Омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА со счетом 1:0 в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал обладателем Кубка Гагарина.
«Авангард» в первом раунде плей-офф переиграл «Автомобилист» со счетом 4-1, а затем сломил сопротивление «Металлурга» (4-2 в серии) и «Ак Барса» (4-3).
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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры
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