«Фаталити». Твит «Авангарда» после победы над ЦСКА в финале Кубка Гагарина

Омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА со счетом 1:0 в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал обладателем Кубка Гагарина.

«Авангард» в первом раунде плей-офф переиграл «Автомобилист» со счетом 4-1, а затем сломил сопротивление «Металлурга» (4-2 в серии) и «Ак Барса» (4-3).