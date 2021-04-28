Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Фаталити». Твит «Авангарда» после победы над ЦСКА в финале Кубка Гагарина

21:37
Соцсети «Авангарда». Фото Twitter
Соцсети «Авангарда». Фото Twitter
Теги:

Омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА со счетом 1:0 в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стал обладателем Кубка Гагарина.

«Авангард» в первом раунде плей-офф переиграл «Автомобилист» со счетом 4-1, а затем сломил сопротивление «Металлурга» (4-2 в серии) и «Ак Барса» (4-3).

Читайте также

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: прямая трансляция матча ЛЧ
Сибиряк резал свинью и случайно убил себя
Путин предложил выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника
Почему Проклову хотят лишить звания заслуженной артистки

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры