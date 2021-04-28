Хартли стал вторым тренером в истории, выигравшим Кубок Гагарина и Кубок Стэнли

«Авангард» победил ЦСКА (1:0) в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Таким образом, омский клуб стал обладателем трофея, завершив серию со счетом 4-2.

Главный тренер «ястребов» Боб Хартли стал вторым, кто смог выиграть Кубок Гагарина и Кубок Стэнли.

Первым этого достижения добился Майк Кинэн, выигравший с «Магниткой» Кубок Гагарина в 2014 году и Кубок Стэнли с «Рейнджерс» в 1994-м.