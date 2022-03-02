Амиров пожелал «Салавату Юлаеву» победы в розыгрыше Кубка Гагарина

Российский хоккеист Родион Амиров обратился к «Салавату Юлаеву» перед первым матчем первого раунда плей-офф КХЛ против «Сибири».

«Спасибо за вашу поддержку. Я очень тронут. Сейчас я нахожусь очень далеко от вас, но сердцем я всегда с вами.

Сегодня первая игра плей-офф, поэтому я хотел бы пожелать своим братишкам, команде «Салават Юлаев», только победы. Надеюсь, что в скором времени я приеду, и мы вместе поднимем Кубок Гагарина над головой. Я буду за вас очень болеть, переживать.

Вместе мы победим. «Салават», алга («вперед» в переводе с башкирского. — Прим. «СЭ»)", — сказал Амиров в видеообращении в Instagram.

23 февраля стало известно, что Амиров отправился на лечение в Германию и пропустит остаток сезона КХЛ. Игрок выступает в КХЛ за «Салават Юлаев». В нынешнем сезоне он провел 10 игр и набрал 3 (1+2) очка.

Сегодня, 2 марта, команда проведет первый матч первого раунда плей-офф против «Сибири». Начало — в 17:00 по московскому времени.