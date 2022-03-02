Главный тренер «Адмирала» подвел итоги сезона для клуба

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвел итоги сезона для клуба из Владивостока.

— В концовке чемпионата мы своей игрой смогли вернуть болельщиков на трибуны и старались их не подводить. После того, как я принял команду, отработали 15 игр, одержали 8 побед. Я считаю, что это неплохой результат. Концовка чемпионата получилась оптимистичной, создали хороший задел на следующий сезон.

Поменяли распорядок дня игроков, начали больше тренироваться, добавили интенсивности работы на льду, начали раскатываться перед играми, вовлекли ребят в тренировочный процесс. Старались по всему фронту старались развивать ребят, чтобы как-то выправить ситуацию. Получилось добавить тренированности, добавить дисциплины. Был одержан ряд хороших побед — две победы над «Сибирью», выделю также победу над флагманом КХЛ, «Ак Барсом».

Спасибо ребятам за то, что профессионально приняли наши требования. Они хорошо тренировались и результаты не заставили себя долго ждать. Единственное что не удалось нам подправить — это игра в большинстве. Забили всего четыре шайбы в большинстве в пятнадцати матчах, катастрофически мало. И вообще забивали мало, результативность оставляла желать лучшего, голов не хватало. Если оборона, вратари и меньшинство помогли нам выигрывать матчи, то в плане большинства, реализации моментов и игры в атаке мы видим большой плацдарм для развития.

— Братья Ушенины покинули клуб. Это решение тренерского штаба?

— Они поехали развиваться. Им поступило предложение поиграть в Европе, руководство клуба не стало препятствовать. Спрос со стороны европейских чемпионатов был и на ряд других игроков, но их мы решили оставить в расположении клуба. Сейчас у нас подписаны контракты с двумя вратарями, семью защитниками и четырьмя нападающими. Турнир в Сочи дал нам пищу для размышлений, посмотрели, проанализировали. Смотрим игроков «Тайфуна». Регламент никто не отменял, в составе основной команды должны быть молодые игроки. Смотрим плей-офф ВХЛ, смотрим креативных игроков, тех, кто выделяется, кто может играть на уровне КХЛ. Просматриваем легионеров, которые, по нашему мнению, смогут играть в КХЛ.