Алексей Кудашов: «Много компонентов не сложилось в нашу пользу»
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал четвертую игру второго раунда плей-офф против ЦСКА (3:6). «Динамо» проиграло в серии со счетом 0-4.
— В первую очередь, хочу поблагодарить болельщиков, которые весь сезон нас поддерживали. По игре, хорошо начали, но, начиная со второго периода ЦСКА добавил, а нас силы начали понемногу покидать, поэтому пошли ошибки и удаления, которыми соперник хорошо воспользовался. Тем не менее, там были моменты в начале второго периода да и на протяжении всей игры, реализация страдала.
— После счета 3:0 сложилось впечатление, что команда сама себя испугалась. Или это ЦСКА смог добавить в скорости и навязать свою игру?
— Упустили момент, когда, во-первых, пропустили первую шайбу, там не совсем обязательная она вышла, во-вторых, ЦСКА добавил, а мы упустили этот момент. Надо было наоборот пойти в зону атаки и продолжать атаковать, а мы начали отступать, а когда обороняешься, сил намного больше тратишь. Длинные серии, конечно, мы на протяжении трех недель играем через день, оно все-равно сказывается.
— Что положительного видите в этой серии?
— Вы знаете, разные ситуации. Во-первых, то, как команда перестроилась, потому что накануне пришлось полностью перекроить состав с отъездом ряда игроков, многие вышли совсем на другие роли. Некоторые игроки вообще впервые почувствовали плей-офф. В каждой игре у нас был шанс выиграть, но не так шли. Много компонентов не сложилось в нашу пользу.
— По Панкратову. Вас удивила его игра? Есть ли какая-то досада, что потеряли такого игрока?
— Молодец, в этой серии хорошо сыграл, а досада, ну что досада. Мы его отпустили, потому что в начале сезона у нас было достаточно много игроков, чтобы он не сидел на лавке, мы ему дали возможность.
— Была Олимпиада, отобрала много сил. Может быть какой-то момент подготовки команды был упущен, когда не было вас как тренера здесь?
— Вообще, по практике, очень много команд в олимпийский год проигрывает. То, что команда была хорошо подготовлена, я благодарен всем помощникам, я не считаю, что она физически провалилась. Проблема была в том, что после олимпиады практически времени не было, плюс у нас, кажется, пять игроков было в сборной. Понимаете, что все тренировались в одних сочетаниях, а приехали другие игроки, все в разном физическом состоянии, пришлось перестраиваться. Как перестраивались к первой серии, слава богу, перестроились к третьей игре и наладили игру. То же самое произошло в этой серии. Соперник мастеровитый, надо отдать должное ЦСКА, который, если я не ошибаюсь, на протяжении 4 лет играет в финале, 2 раза выигрывали. Там люди опытные, знают, как играть эти стадии плей-офф, у нас перестройка как раз получилась. Это не оправдание, это больше как анализ.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
|2 - 1
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
1 - 2
|1 - 2
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|2 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|24.03
|19:30
|
Спартак – СКА
|- : -
|24.03
|19:30
|
Авангард – Металлург
|- : -