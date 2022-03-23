Алексей Кудашов: «Много компонентов не сложилось в нашу пользу»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал четвертую игру второго раунда плей-офф против ЦСКА (3:6). «Динамо» проиграло в серии со счетом 0-4.

— В первую очередь, хочу поблагодарить болельщиков, которые весь сезон нас поддерживали. По игре, хорошо начали, но, начиная со второго периода ЦСКА добавил, а нас силы начали понемногу покидать, поэтому пошли ошибки и удаления, которыми соперник хорошо воспользовался. Тем не менее, там были моменты в начале второго периода да и на протяжении всей игры, реализация страдала.

— После счета 3:0 сложилось впечатление, что команда сама себя испугалась. Или это ЦСКА смог добавить в скорости и навязать свою игру?

— Упустили момент, когда, во-первых, пропустили первую шайбу, там не совсем обязательная она вышла, во-вторых, ЦСКА добавил, а мы упустили этот момент. Надо было наоборот пойти в зону атаки и продолжать атаковать, а мы начали отступать, а когда обороняешься, сил намного больше тратишь. Длинные серии, конечно, мы на протяжении трех недель играем через день, оно все-равно сказывается.

— Что положительного видите в этой серии?

— Вы знаете, разные ситуации. Во-первых, то, как команда перестроилась, потому что накануне пришлось полностью перекроить состав с отъездом ряда игроков, многие вышли совсем на другие роли. Некоторые игроки вообще впервые почувствовали плей-офф. В каждой игре у нас был шанс выиграть, но не так шли. Много компонентов не сложилось в нашу пользу.

— По Панкратову. Вас удивила его игра? Есть ли какая-то досада, что потеряли такого игрока?

— Молодец, в этой серии хорошо сыграл, а досада, ну что досада. Мы его отпустили, потому что в начале сезона у нас было достаточно много игроков, чтобы он не сидел на лавке, мы ему дали возможность.

— Была Олимпиада, отобрала много сил. Может быть какой-то момент подготовки команды был упущен, когда не было вас как тренера здесь?

— Вообще, по практике, очень много команд в олимпийский год проигрывает. То, что команда была хорошо подготовлена, я благодарен всем помощникам, я не считаю, что она физически провалилась. Проблема была в том, что после олимпиады практически времени не было, плюс у нас, кажется, пять игроков было в сборной. Понимаете, что все тренировались в одних сочетаниях, а приехали другие игроки, все в разном физическом состоянии, пришлось перестраиваться. Как перестраивались к первой серии, слава богу, перестроились к третьей игре и наладили игру. То же самое произошло в этой серии. Соперник мастеровитый, надо отдать должное ЦСКА, который, если я не ошибаюсь, на протяжении 4 лет играет в финале, 2 раза выигрывали. Там люди опытные, знают, как играть эти стадии плей-офф, у нас перестройка как раз получилась. Это не оправдание, это больше как анализ.