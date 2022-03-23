Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

23 марта, 23:08

Сергей Федоров: «Самый лучший план — план А»

Надежда Тонконог
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил выступление в нынешнем розыгрыше плей-офф КХЛ.

— Вы тренер-дебютант, стартуете с 8 побед подряд. Могли ли представить такое?

— Конечно же, представить не мог, даже не думал об этом. Есть определенный опыт и за свою карьеру, что это интенсивный сезон, это самая интенсивная и высокая точка не только тренерского штаба, но и ребят. Ты идешь от проблемы к проблеме, от игры к игре, от периода к периоду. Стараешься, прежде чем сделать шаг вперед, подготовить площадку, куда ты идешь, вот такой какой-то моральный подход к этому делу. Мы работаем каждую игру, ребята четко понимают, что это плей-офф. После первого периода сказали, что должны сделать все, чтобы вернуться в игру, что это плей-офф, мы не можем так просто уйти вот именно с таким результатом и такой игрой. Слава богу, у нас было 40+ минут, парни молодцы, среагировали, выправили игру, начали делать правильные вещи из всего этого пришли определенные преимущества: удаления у соперника, голевые моменты, уверенность сразу вернулась. Сразу все вспомнили, как мы играем хорошо, когда играем правильно.

— Вас не тревожит ситуация, когда план В не работает?

— Самый лучший план — план А; В, С они тоже есть, но они обычно не отрепетированы так, насколько тренерскому штабу хотелось. Не хочу начинать с подбора игроков, селекции, но скажу одно, что мы включили план В в плане характера, почему, потому что упустили начало. Включили план С в плане правильных игровых действий, и следующая буква — включили хладнокровие и вспомнили, как именно коллективно мы умеем и должны играть. В этот раз получилось.

ЦСКА одержал волевую победу над «Динамо» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ (6:3) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

В первом раунде плей-офф ЦСКА со счетом 4-0 обыграл ярославский «Локомотив».

В финале Западной конференции армейский клуб встретится с победителем серии СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва).

Сергей Федоров
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
0
Читайте также
На Кубке Первого канала выбрали капитанов. Выбор как минимум необычный
Психотерапия от РФС. Санкции краткосрочны, РПЛ не расширяется, в УЕФА все понимают, а Россия претендует на Евро-2028 или 2032
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2022: второй раунд плей-офф КХЛ
Никита Нестеров: «Проспали начало первого периода»
Кудашов ответил на вопрос о своем будущем в «Динамо»
Алексей Кудашов: «Много компонентов не сложилось в нашу пользу»
Сергей Федоров: «Надо было завестись и понять, что слово хоккей подразумевает единоборства»
«Динамо» — ЦСКА: все голы заключительного матча серии плей-офф
Эпический провал. ЦСКА отправил «Динамо» в отпуск самым болезненным образом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергей Федоров: «Надо было завестись и понять, что слово хоккей подразумевает единоборства»

Алексей Кудашов: «Много компонентов не сложилось в нашу пользу»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/2 финала конференции Счет в серии
СКА - Спартак
СКА - Спартак
2 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
0 - 0
5. СКА - Спартак
0 - 0
2 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
1 - 2
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
0 - 0
1 - 2
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
2 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
6. Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
2 - 2
1/4 финала конференции
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
Результаты / календарь
10.03
12.03
14.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
24.03 19:30
Спартак – СКА
 - : -
24.03 19:30
Авангард – Металлург
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости