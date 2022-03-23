Сергей Федоров: «Самый лучший план — план А»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил выступление в нынешнем розыгрыше плей-офф КХЛ.

— Вы тренер-дебютант, стартуете с 8 побед подряд. Могли ли представить такое?

— Конечно же, представить не мог, даже не думал об этом. Есть определенный опыт и за свою карьеру, что это интенсивный сезон, это самая интенсивная и высокая точка не только тренерского штаба, но и ребят. Ты идешь от проблемы к проблеме, от игры к игре, от периода к периоду. Стараешься, прежде чем сделать шаг вперед, подготовить площадку, куда ты идешь, вот такой какой-то моральный подход к этому делу. Мы работаем каждую игру, ребята четко понимают, что это плей-офф. После первого периода сказали, что должны сделать все, чтобы вернуться в игру, что это плей-офф, мы не можем так просто уйти вот именно с таким результатом и такой игрой. Слава богу, у нас было 40+ минут, парни молодцы, среагировали, выправили игру, начали делать правильные вещи из всего этого пришли определенные преимущества: удаления у соперника, голевые моменты, уверенность сразу вернулась. Сразу все вспомнили, как мы играем хорошо, когда играем правильно.

— Вас не тревожит ситуация, когда план В не работает?

— Самый лучший план — план А; В, С они тоже есть, но они обычно не отрепетированы так, насколько тренерскому штабу хотелось. Не хочу начинать с подбора игроков, селекции, но скажу одно, что мы включили план В в плане характера, почему, потому что упустили начало. Включили план С в плане правильных игровых действий, и следующая буква — включили хладнокровие и вспомнили, как именно коллективно мы умеем и должны играть. В этот раз получилось.

ЦСКА одержал волевую победу над «Динамо» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ (6:3) и вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

В первом раунде плей-офф ЦСКА со счетом 4-0 обыграл ярославский «Локомотив».

В финале Западной конференции армейский клуб встретится с победителем серии СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва).