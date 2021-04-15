«Авангард» выиграл у «Ак Барса» в седьмом матче серии и вышел в финал Кубка Гагарина

«Авангард» в Казани одержал победу над «Ак Барсом» (4:3 ОТ, 4-3 — счет в серии) в овертайме седьмого матча серии финала Восточной конференции Кубка Гагарина. Команда Боба Хартли вышла в финал турнира, где сыграет с ЦСКА.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Дмитрий Воронков, Альберт Яруллин и Артем Галимов. За омичей по разу отличились Кирилл Семенов и Вилле Покка, также два гола на счету Оливера Каски.

Эта гостевая победа стала седьмой в данной серии плей-офф КХЛ.

Первый матч финальной серии Кубка Гагарина-2021 пройдет в Москве 18 апреля.

Хоккей. КХЛ

Финал Восточной конференции

«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)

Голы: Семенов — 4 (Костин), 10:12 — 0:1. Воронков — 6 (Галимов, Сафонов), 12:12 — 1:1. Каски — 2 (Семенов, Толчинский), 19:09 — 1:2. Яруллин — 1 (Сафонов, Воронков), 34:08 — 2:2. Галимов — 2 (Воронков, Сафонов), 36:38 — 3:2. Покка — 1 (Буше, Костин), 49:22 — 3:3. Каски — 3 (Хохлачев, Толчинский), 63:07 — 3:4.

Вратари: Билялов — Грубец.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 20 (6+7+6+1) — 33 (13+6+11+3).

Судьи: Бирин, Раводин.

15 апреля. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена». 6223 зрителя.

Счет в серии: 3-4.