«Авангард» во второй раз в гостях победил «Ак Барс» в плей-офф КХЛ
«Ак Барс» в Казани проиграл «Авангарду» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ — 2:5 (2:2, 0:2, 0:1).
В составе победителей отличились Никита Сошников (1-я и 60-я минуты), Корбан Найт (6-я), Иван Телегин (24-я) и Павел Дедунов (37-я). У хозяев шайбы забросили Эрик Фер (4-я) и Михаил Глухов (9-я).
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Авангарда». Следующие матчи пройдут в Балашихе 6 и 8 марта. Начало — в 17.00 мск.
КХЛ
Кубок Гагарина
1/4 финала конференций. Восток. Второй матч
«Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск) — 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)
Голы: Сошников — 1 (Каски, Цегларик), 0:43 — 0:1. Фер — 1 (Дыняк), 3:41 — 1:1. Найт — 1 (Грицюк, Покка), 5:37 — 1:2. Глухов — 1 (Лукоянов, Кэмпфер), 8:24 — 2:2. Телегин — 1 (мен., Найт, Шарипзянов), 23:59 — 2:3. Дедунов — 1 (мен., Семенов), 36:17 — 2:4. Сошников — 2 (Семенов), 59:41 — 2:5.
Вратари: Билялов (58:35) — Грубец.
Штраф: 0 — 6.
Броски: 28 (12+8+8) — 33 (14+10+9).
Судьи: Гашилов, Оленин.
4 марта. Казань. Татнефть-Арена.
Счет в серии: 0-2.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 2
|0 - 2
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
2 - 0
|2 - 0
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 2
|0 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 0
|2 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
2 - 0
|2 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
|2 - 0
|
Металлург - Барыс
|1 - 1
|4.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|4 : 2
|4.03
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
|2 : 5
|4.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|3 : 4