СКА обыграл минское «Динамо», одержав вторую победу в серии

СКА в Санкт-Петербурге обыграл минское «Динамо» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ — 3:1.

У победителей шайбы забросили Андрей Кузьменко, оформивший дубль, и Мэт Робинсон. У гостей шайба на счету Дениса Мосалева.

В прошлой встрече СКА одержал разгромную победу — 8:3. Счет в серии — 2-0. Следующая игра состоится 6 марта в Минске.

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1/4 финала конференций. Запад. Второй матч

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Кузьменко — 3 (Лехтонен), 29:15 — 1:0. Кузьменко — 4 (Бурдасов), 57:53 — 2:0. Робинсон — 1 (Хуснутдинов), 58:29 — 3:0. Мосалев — 1 (Шинкевич, Горбунов), 59:26 — 3:1.

Вратари: Юханссон — Рибар.

Штраф: 6 — 16.

Броски: 27 (5+12+10) — 18 (5+7+6).

Судьи: Гофман, Наумов.

4 марта. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Счет в серии: 2-0.