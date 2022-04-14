СКА проиграл пятую серию плей-офф подряд ЦСКА

ЦСКА в гостях со счетом 3:0 обыграл СКА в седьмом, решающем матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ.

ЦСКА выиграл полуфинальную серию КХЛ до четырех побед против СКА со счетом 4-3 и победил петербургский клуб на этой стадии в четвертый раз подряд (4-2 в 2018 году, 4-3 в 2019-м и 4-2 в 2021-м).

В 2020 году розыгрыш Кубка Гагарина не был доигран из-за пандемии коронавируса.

В финале ЦСКА сыграет с победителем регулярного чемпионата магнитогорским «Металлургом», который в другом полуфинале оказался сильнее челябинского «Трактора» (4-1).