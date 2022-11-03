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Сегодня, 10:30

10 генменеджеров КХЛ считают, что СКА выиграет Кубок Гагарина

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Анонимный опрос генменеджеров КХЛ, который провел «СЭ», выявил, что большинство считают фаворитом сезона СКА.

10 руководителей проголосовали за армейцев из Санкт-Петербурга. Пять человек считают главным фаворитом «Магнитку», по два — ЦСКА и «Автомобилист», один — «Локомотив». Еще один генменеджер отказался отвечать на вопрос.

В опросе поучаствовали руководители всех клубов КХЛ, кроме «Локомотива».

Игорь Есмантович и&nbsp;Роман Ротенберг. Опрос генменеджеров КХЛ: их тайные мысли, непубличные мнения и скрытые планы
Опрос генменеджеров КХЛ. Фото "СЭ"
Фото «СЭ»

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6 Витязь 25 11 14 28
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8 Динамо Мн 26 11 15 26
9 Северсталь 25 9 16 23
10 Куньлунь 27 9 18 21
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3 Автомобилист 24 15 9 31
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