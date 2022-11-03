10 генменеджеров КХЛ считают, что СКА выиграет Кубок Гагарина

Анонимный опрос генменеджеров КХЛ, который провел «СЭ», выявил, что большинство считают фаворитом сезона СКА.

10 руководителей проголосовали за армейцев из Санкт-Петербурга. Пять человек считают главным фаворитом «Магнитку», по два — ЦСКА и «Автомобилист», один — «Локомотив». Еще один генменеджер отказался отвечать на вопрос.

В опросе поучаствовали руководители всех клубов КХЛ, кроме «Локомотива».