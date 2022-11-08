Третьяк сравнил методы работы Ротенберга с Тарасовым и Тихоновым
Президент Федерации хоккея России (ФХР), трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк оценил работу Романа Ротенберга на посту главного тренера СКА. В комментарии ТАСС Третьяк сравнил методы Ротенберга с теми, которые в свое время применяли великие тренеры Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов.
«У него очень большой опыт как генменеджера, но сейчас у него испытательный срок его тренерской работы. Да, он общался со многими лучшими нашими тренерами, которые были в сборной, видел, как они работают. Думаю, он у них набрался какого-то опыта, закончил институт, получил диплом тренера. У него есть желание, он принял такое решение, он горит каждый раз на игре. А в Советском Союзе так и было, когда и Тихонов, и Тарасов замыкали все на себе: в НХЛ команду и тренера набирает генменеджер, а у нас в СССР было все совершенно по-другому. Приходил, скажем, Тарасов на исполком, показывал состав, говорил, что с ним он выигрывает, выяснял, есть ли вопросы. Ему никто по составу ничего не мог сказать: он ехал и выигрывал. Получается, что Ротенберг пошел по советскому пути», — сказал Третьяк.
Роман Ротенберг стал главным тренером СКА в начале 2022 года. В этом регулярном чемпионате клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 51 очком, команда потерпела лишь 3 поражения в 28 играх.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|28
|25
|3
|51
|2
|Локомотив
|27
|18
|9
|39
|3
|ЦСКА
|26
|17
|9
|39
|4
|Динамо М
|28
|16
|12
|36
|5
|Торпедо
|27
|16
|11
|33
|6
|Витязь
|28
|13
|15
|32
|7
|Динамо Мн
|27
|12
|15
|28
|8
|Спартак
|28
|11
|17
|27
|9
|Северсталь
|28
|10
|18
|27
|10
|Куньлунь
|29
|10
|19
|23
|11
|Сочи
|25
|3
|22
|11
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сал. Юлаев
|27
|17
|10
|39
|2
|Металлург
|27
|17
|10
|37
|3
|Автомобилист
|27
|17
|10
|36
|4
|Адмирал
|28
|15
|13
|34
|5
|Сибирь
|29
|15
|14
|33
|6
|Авангард
|27
|13
|14
|29
|7
|Ак Барс
|27
|12
|15
|29
|8
|Трактор
|28
|12
|16
|27
|9
|Барыс
|28
|12
|16
|25
|10
|Нефтехимик
|27
|11
|16
|23
|11
|Амур
|26
|9
|17
|22
|9.11
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|9.11
|19:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|9.11
|19:30
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -