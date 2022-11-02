Гусев: «Побил рекорд Ковальчука? Приятно, знаковое событие для меня»
Нападающий СКА Никита Гусев прокомментировал победу над «Сочи» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Форвард набрал 2 (1+1) очка в матче и стал лучшим бомбардиром в истории СКА.
«Непростая игра. Первые два периода тяжело для нас складывались, в третьем добавили и выиграли этот матч. Побил рекорд Ковальчука? Приятно, знаковое события для меня. Хорошо, что сразу после возвращения в первой игре это получилось, сейчас двигаться только вперед. Что касается промаха по пустым воротам, такое возможно в любой игре (улыбается). Чувствовал себя нормально, в первом периоде привыкал, потом все пошло лучше и лучше. В третьем периоде хорошо себя чувствовал, в том числе, в большинстве — с ребятами поговорили перед игрой, но есть над чем работать», — цитирует Гусева пресс-служба питерского клуба.
Теперь на счету 30-летнего россиянина 371 (122+249) очков в 320 матчах за клуб.
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