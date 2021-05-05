В ночь на 6 мая в США пройдут полуфинальные матчи юниорского чемпионата мира по хоккею-2021. Сборная России сыграет против команды Финляндии.

На стадии 1/4 финала российская сборная была сильнее Белоруссии со счетом 5:2, финны победили Швейцарию (2:0.)

В другой полуфинальной встрече сыграют Канада и Швеция, которые встречались на групповом этапе. Та встреча завершилась разгромом шведов 12:1.

6 мая, четверг

Канада U-18 — Швеция U-18 (0.00)

Финляндия U-18 — Россия U-18 (4.00)