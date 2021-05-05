Юниорский ЧМ-2021, 1/2 финала: расписание и результаты матчей, Россия — Финляндия
09:30
В ночь на 6 мая в США пройдут полуфинальные матчи юниорского чемпионата мира по хоккею-2021. Сборная России сыграет против команды Финляндии.
На стадии 1/4 финала российская сборная была сильнее Белоруссии со счетом 5:2, финны победили Швейцарию (2:0.)
В другой полуфинальной встрече сыграют Канада и Швеция, которые встречались на групповом этапе. Та встреча завершилась разгромом шведов 12:1.
6 мая, четверг
Канада U-18 — Швеция U-18 (0.00)
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