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Юниорский ЧМ-2021, 1/2 финала: расписание и результаты матчей, Россия — Финляндия

09:30
Сборная России сыграет против Финляндии в полуфинале ЮЧМ-2021. Фото IIHF
Сборная России сыграет против Финляндии в полуфинале ЮЧМ-2021. Фото IIHF

В ночь на 6 мая в США пройдут полуфинальные матчи юниорского чемпионата мира по хоккею-2021. Сборная России сыграет против команды Финляндии.

На стадии 1/4 финала российская сборная была сильнее Белоруссии со счетом 5:2, финны победили Швейцарию (2:0.)

В другой полуфинальной встрече сыграют Канада и Швеция, которые встречались на групповом этапе. Та встреча завершилась разгромом шведов 12:1.

6 мая, четверг

Канада U-18 — Швеция U-18 (0.00)

Финляндия U-18 — Россия U-18 (4.00)

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