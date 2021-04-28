Теперь Россия на месте Америки. Наши юниоры подарили финнам камбэк и упустили победу

За три минуты до конца третьего периода вели 3:1, но проиграли по буллитам — 3:4.

Юниорский чемпионат мира. Группа B

Финляндия U18 — Россия U18 — 4:3 Б (0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Свечков — 1 (Юров, Мирошниченко), 9:21 — 0:1. Салминен — 1 (Юусола, Ламберт), 21:25 — 1:1. Чибриков — 2 (Мичков), 24:07 — 1:2. Свечков — 2 (Юров), 37:53 — 1:3. Койвунен — 1 (Хеймосалми), 57:25 — 2:3. Туомаала — 1 (Ламберт, Койвунен), 58:34 — 3:3.

Победный буллит: Миеттинен.

Вратари: Коскенвуо (57:45 — 58:34) — С.В. Иванов.

Броски: 55 (16+16+16+7) — 28 (6+13+9+0).

Судьи: Кольмюллер, Рекуцки.

27 апреля. Фриско. «Комерика-центр». 806 зрителей.

Было понятно, что главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев после яркой и энергозатратной рубки с американцами видоизменит состав. Перед игрой с финнами он ожидаемо не стал убирать Ивана Мирошниченко из сочетания с Данилой Юровым и Федором Свечковым, с которыми он оказался вместе еще по ходу прошлой игры и сразу начал «решать». Никита Чибриков, не менее удачно переехавший к Матвею Мичкову, предсказуемо начал в звене с одноклубником. Правда, на этот раз центрить к ним отправили другого нападающего из системы СКА — Даниила Лазутина, поменявшегося местами со спустившимся в четвертую тройку Всеволодом Гайдамаком.

А вот решение поставить в рамку Сергея Иванова, изначально ехавшего на ЮЧИ со старшим годом третьим голкипером, откровенно удивило. Да, на конкретно поплывшего в первом периоде со сборной США Кирилла Герасимюка в его нынешнем состоянии вряд ли можно было рассчитывать против Брэда Ламберта и компании. Но подменивший его Валерий Бринкман, неожиданно начавший турнир в статусе бэкапа, после экстренного появления на льду отработал вполне уверенно, подтащил в нужные моменты и, казалось бы, изменил диспозицию на последнем рубеже.

Как оказалось, дать Иванову матч с финнами тренерский штаб планировал еще до начала турнира. Впрочем, за выбор сегодняшнего первого номера никто не предъявит — сильнейший голкипер драфта 2022 года и еще один потенциальный вратарь для НХЛ из России отыграл очень хладнокровно и в ключевые моменты реально спасал, показав, что он в полном порядке.

Читалось и то, что свежие финны, которые матчем с российской юниоркой открывали для себя этот ЮЧМ, начнут куда более активно, чем пацаны Лещева, у которых после огнища с США было меньше суток на восстановление. Однако забить первыми в середине первого периода удалось россиянам. Причем первый гол наши парни положили вполне в финском стиле, наказав соперника после потери в средней зоне. Юров здорово отборолся в районе красной линии, проткнул шайбу на партнеров, и убежавшие «два в одного» Мирошниченко со Свечковым спокойно растянули вратаря.

We have our first goal, Russia takes the 1-0 lead! #U18Worlds



?? Fyodor Svechkov (#2021NHLDraft) breaks up a play at the red line and gets the feed from Ivan Miroshnichenko (#2022NHLDraft) to open his scoring account.https://t.co/EViHmytVSf pic.twitter.com/NYKYAsP2zK — Eliteprospects (@eliteprospects) April 27, 2021

Ответ от Суоми прилетел уже на старте второй двадцатиминутки. И, как днем ранее, первая шайба в ворота россиян зашла после наброса от синей. Только сравнять счет команде Петри Карьялайнена помогло не прямое попадание, а подставление Саму Салминена на пятачке.

Finland draws it back to evens! #U18Worlds



?? Captain Samu Salminen (#2021NHLDraft) tips in a point shot from Viljami Juusola to level the game.https://t.co/gtfPFYtqPF pic.twitter.com/DbG9fDWAWB — Eliteprospects (@eliteprospects) April 27, 2021

Не прошло и пяти минут, как преимущество россиянам вернул Никита Чибриков. Причем вторую пропущенную финны привезли практически сами себе, решив раскатиться через пятак и подарив шайбу капитану сборной России, который мгновенно воткнул ее в ворота Аку Коскенвуо.

Russia takes advantage of a broken play to regain a one goal lead. #U18Worlds



?? Last nights overtime hero, Nikita Chibrikov (#2021NHLDraft), found himself in the right place at the right time to attack the miscommunication by the Finns.https://t.co/Ll1lzltGoL pic.twitter.com/n8lp5MYVZN — Eliteprospects (@eliteprospects) April 27, 2021

А что нарисовал все тот же неугомонный Юров незадолго до второго перерыва, можно смотреть бесконечно! Нападающий «Магнитки» в одиночку протащил шайбу в чужую зону, раздел защитника и зряче выдал с лицевой линии пас на дубль Свечкову.

What. A. Setup. Russia takes a two goal lead. #U18Worlds



?? Danila Yurov (#2022NHLDraft) breaks the puck in, goes between the legs to fool a Finnish defender, and finds Fyodor Svechkov (#2021NHLDraft) with a perfect backhand pass.https://t.co/EViHmytVSf pic.twitter.com/9xAxYuOGMf — Eliteprospects (@eliteprospects) April 27, 2021

И если в матче с американцами основном проблемой нашей юниорки была дисциплина, то в третьем периоде команду Лещева подвела самоуспокоенность и несвежесть. Россияне, поведя в две шайбы, отдали контроль и, видимо, решили не форсировать события. Только в итоге излишняя пассивность привела к тому, что мы сами оказались на месте американцев и подарили финнам их камбэк. И есть ощущение, что собраться и сплотиться в концовке сборной Финляндии помогла жуткая травма Оливера Капанена, который без посторонней помощи влетел головой в борт и покинул лед на носилках. На повторе повреждение 22-го номера выглядит действительно страшно.

This doesn't look good for Oliver Kapanen #U18Worlds pic.twitter.com/FKrwWWmT4g — Josh Bell (@JoshuaBell31) April 27, 2021

Хоккеисты из Суоми почти всю заключительную двадцатиминутку непрерывно генерировали моменты у ворот, но забить два спасительных гола сумели именно после длинной вынужденной паузы. Не сумел помешать им даже Иванов, который реально стоял на ушах в концовке и порой выдавал нереальные спасения. Претензий к вратарю, отразившему 52 броска, быть попросту не может.

?? Sergei Ivanov (#2022NHLDraft) with the save of the tournament thus far to rob Team Finland from scoring on the power play!https://t.co/zhzmaG9CDG pic.twitter.com/7yzDjGHVWy — Eliteprospects (@eliteprospects) April 27, 2021

В овертайме россияне четыре из пяти минут провели в меньшинстве. Причем первое удаление Свечкова получилось не безапелляционным — судя по единственному повтору, тольяттинец сыграл чисто в шайбу и сразу же мог убежать «один в ноль». В итоге Иванов и защитники дополнительный период пережили. А вот на буллитах талантливое нападение сборной России сыграло слишком прямолинейно и ни разу не сумело пробить габаритного Коскенвуо, подарив финнам победу в стартовом матче на ЮЧМ.