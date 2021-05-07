«Сыночки, вы лучшие, молодцы». Реакция болельщиков на игру сборной России в матче с Канадой
Сборная России проиграла Канаде (3:5) в финале юниорского чемпионата мира-2021. Встреча прошла 7 мая в США.
Болельщики в Instagram по-разному отреагировали на второе место сборной России:
«Спасибо мужики за такую игру, по игре точно не проиграли, просто немного не повезло, уважение каждому кто отдавался за победу!»
«Поздравляю с серебром! Молодцы. Четкая игра».
«Жаль не золото, но в любом случае достойнейшая игра, просто канадцам повезло чуть больше».
«Ребята, игра — огонь».
«Сыночки, вы лучшие, молодцы».
«Мичков, Мирошниченко и Чибриков — лучшие! Жаль, коненчо, что серебро, но команда боролась достойно».
«Сражались до последнего, приятно было смотреть и болеть».
«Спасибо за зрелищный хоккей, столько эмоций от вашей игры. Успехов вам в будущем».
«Россия в финале — жди серебра».
«В следующем году возьмут, прибавят, иногда щелчок по носу просто необходим».
В этой встрече в составе россиян голами отметились Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин.
7 мая стало известно, что на ЮЧМ-2022 сборная России попала в группу B вместе с командами Швеции, Белоруссии, Чехии и Германии. В группе A выступят Канада, Финляндия, США, Швейцария и Латвия. Турнир пройдет с 21 апреля по 1 мая, место проведения чемпионата пока не определено.
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