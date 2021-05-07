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Фетисов похвалил юниорскую сборную России после поражения от Канады в финале ЧМ

11:08
7 мая. Фриско. Канада U18 — Россия U18 — 5:3. Фото IIHF
7 мая. Фриско. Канада U18 — Россия U18 — 5:3. Фото IIHF
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал «СЭ» поражение сборной России от Канады (3:5) в финале юниорского чемпионата мира-2021.

«Канадцы играли в своем обычном стиле. Во всех возрастах они начинают очень агрессивно. Мне наши ребята понравились. Они больше времени контролировали игру, не было таких провалов. Ребята сыграли дисциплинированно — всего одно удаление, которое, к сожалению, стоило нам гола. Статистика меня не удивила. Ребята нацелены на ворота. Немного поменялась история — раньше канадцы нас перебрасывали, а мы побеждали, сейчас же всё наоборот. Ребята всё равно молодцы, поздравляю их! Они мне очень понравились! Я рад, что не спал этой ночью», — сказал Фетисов «СЭ».

Также Фетисов выразил надежду, что этот турнир станет хорошей школой для наших молодых хоккеистов.

«Странно, что мы не выигрываем в этом возрасте. Возможно, это говорит о методах подготовки. Тут есть и другой момент — важно не потерять ребят во время перехода к большому хоккею. Такие страны как Канада и Россия каждый год нацеливаются на то, чтобы победить. К сожалению, в этом возрасте у американцев больше всего побед. Они подготовили систему, строили это с 80-х годов. Надеюсь, это будет хорошей школой для наших ребят», — добавил Фетисов.

7 мая сборная России потерпела поражение от канадцев в финальном матче юниорского ЧМ-2021 по хоккею. У россиян голами отметились Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин.

(Владимир Пушкарев)

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Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США