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Сегодня, 21:58

Швеция вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею

Иван Шитик
Корреспондент
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Швеция вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею. 30 апреля в матче 1/2 финала шведы переиграли команду Финляндию.

Ранее в финал вышла команда США, которая разгромила чехов.

Хоккей

Юниорский чемпионат мира

1/2 финала

Швеция U18 — Финляндия U18 — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Стенберг — 2 (О. Петтерссон), 23:18 — 1:0. Ныман — 1 (Лааксо, Кивихарью), 55:34 — 1:1. Леккеримяки — 2 (бол., Эстлунд, Эхгрен), 59:28 — 2:1.

Вратари: Х. Хевелид — Лейнонен (59:37).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 23 (7+10+6) — 42 (9+13+20).

Судьи: Шиндел, Шлиттенхардт.

30 апреля. Ландсхут. Fanatec Arena.

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