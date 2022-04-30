Швеция вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею
Швеция вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею. 30 апреля в матче 1/2 финала шведы переиграли команду Финляндию.
Ранее в финал вышла команда США, которая разгромила чехов.
Хоккей
Юниорский чемпионат мира
1/2 финала
Швеция U18 — Финляндия U18 — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Стенберг — 2 (О. Петтерссон), 23:18 — 1:0. Ныман — 1 (Лааксо, Кивихарью), 55:34 — 1:1. Леккеримяки — 2 (бол., Эстлунд, Эхгрен), 59:28 — 2:1.
Вратари: Х. Хевелид — Лейнонен (59:37).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 23 (7+10+6) — 42 (9+13+20).
Судьи: Шиндел, Шлиттенхардт.
30 апреля. Ландсхут. Fanatec Arena.
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