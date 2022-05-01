Швеция во второй раз в истории выиграла юниорский чемпионат

Швеция победила США в финале юниорского ЧМ по хоккею

Сборная Швеции выиграла юниорский чемпионат мира по хоккею. В финале шведы одолели США со счетом 6:4.

По дублю в составе победителей сделали нападающий Ноа Эстлунд и Лиам Эхгрен.

Таким образом, Швеция во второй раз в истории выиграла ЧМ для игроков не старше 18 лет. До этого единственная победа была одержана в 2019 году

Хоккей

Юниорский чемпионат мира

Финал

США U18 — Швеция U18 — 4:6 (2:2, 1:2, 1:2)

Голы: Леонард — 4 (Каплан), 2:24 — 1:0. О. Петтерссон — 1 (Оделиус), 12:09 — 1:1. Эстлунд — 1 (Леккеримяки, Эхгрен), 13:13 — 1:2. Назар — 3 (Дюк), 15:56 — 2:2. Эхгрен — 2 (бол., М. Хевелид, Леккеримяки), 31:59 — 2:3. Эстлунд — 2 (бол., О. Петтерссон, М. Хевелид), 35:14 — 2:4. Макгроэрти — 3 (бол., Кули), 36:03 — 3:4. Эхгрен — 3 (Леккеримяки), 49:41 — 3:5. Макгроэрти — 4 (бол., Ховард, Кейси), 56:49 — 4:5. Леккеримяки — 3 (п.в., М. Хевелид), 59:29 — 4:6.

Вратари: Огастин — Х. Хевелид.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 51 (12+18+21) — 15 (3+8+4).

Судьи: Иверт, Лангин.

1 мая. Ландсхут. Fanatec Arena.

Матч за 3-е место

Финляндия U18 — Чехия U18 — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Голы: Бехер — 2 (Бареш, Немец), 5:27 — 0:1. Кемелль — 4 (Кивихарью, Лассила), 9:05 — 1:1. Кемелль — 5 (Каскимаки, Лассила), 33:24 — 2:1. Лассила — 1 (Кемелль), 54:58 — 3:1. Лассила — 2 (п.в., Лааксо), 59:11 — 4:1.

Вратари: Лейнонен — Шнаттингер (56:29 — 57:36, 57:55 — 59:11).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 34 (10+15+9) — 27 (7+13+7).

Судьи: Магнуссон, Шлиттенхардт.

1 мая. Ландсхут. Fanatec Arena.