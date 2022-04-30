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Сегодня, 17:59

Сборная США вышла в финал юниорского чемпионата мира

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная США вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею. В полуфинале американцы разгромили команду Чехии со счетом 6:1.

Второй финалист определится в матче между Швецией и Финляндией.

Хоккей

Юниорский чемпионат мира

1/2 финала

США U18 — Чехия U18 — 6:1 (0:1, 5:0, 1:0)

Голы: Кулих — 3 (бол., Хамара, Сале), 15:54 — 0:1. Лучиус — 1, 23:10 — 1:1. Готье — 2 (Кули), 31:14 — 2:1. Назар — 2 (Бриндли, Ховард), 33:17 — 3:1. Ховард — 1 (Спайцер, Хатсон), 36:45 — 4:1. Снаггерад — 1 (Кули, Брзустевич), 38:17 — 5:1. Снаггерад — 2 (бол., Хатсон), 48:01 — 6:1.

Вратари: Огастин — Шнаттингер.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 38 (16+15+7) — 27 (8+7+12).

Судьи: Иверт, Магнуссон.

30 апреля. Ландсхут. Fanatec Arena.

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