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Капитан юниорской сборной России объяснил поражение от Канады в финале ЮЧМ

07:12
7 мая. Фриско. Канада — Россия. Фото IIHF
7 мая. Фриско. Канада — Россия. Фото IIHF
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Капитан юниорской сборной России Никита Чибриков подвел итоги финального матча со сборной Канады (3:5).

— Канадцы нашли свои моменты, реализовали их, сыграли на каких-то микроошибках, которые в такие матчах все и решают. Не знаю на счет усталости. Все выкладывались. Может быть какие-то физические факторы и сыграли свою роль.

На групповом этапе Россия заняла второе место в группе B, набрав 9 очков в 4 матчах. В четвертьфинале россияне обыграли Белоруссию (5:2), а в полуфинале выиграли у Финляндии (6:5).

(Иван Богун)

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Материалы сюжета: Финал ЮЧМ-2021 Россия — Канада: анонс, новости и обзор решающего матча юниорского чемпионата мира 7 мая 2021 в США