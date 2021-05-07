Капитан юниорской сборной России объяснил поражение от Канады в финале ЮЧМ

Капитан юниорской сборной России Никита Чибриков подвел итоги финального матча со сборной Канады (3:5).

— Канадцы нашли свои моменты, реализовали их, сыграли на каких-то микроошибках, которые в такие матчах все и решают. Не знаю на счет усталости. Все выкладывались. Может быть какие-то физические факторы и сыграли свою роль.

На групповом этапе Россия заняла второе место в группе B, набрав 9 очков в 4 матчах. В четвертьфинале россияне обыграли Белоруссию (5:2), а в полуфинале выиграли у Финляндии (6:5).

(Иван Богун)