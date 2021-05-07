Роман Ротенберг: «Не хватило свежести с канадцами, в следующем году едем за золотом!»

Глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал «СЭ» поражение юниорской национальной команды от Канады в финальном матче чемпионата мира (3:5).

«Не хватило где-то эмоций и свежести, потратили это вчера. У нас было меньше времени на восстановление, но такая ситуация не в первый раз. Домашняя команда, они были первыми на групповом этапе. Мы же из-за поражения финнам не смогли занять первую строчку, поэтому играли свой полуфинальный матч позже. Плюс телевизионная компания TSN, которая транслирует турнир, всегда отдает предпочтение домашней команде. Мы на это повлиять не могли. Всегда на таких турнирах это учитываем, тренерский штаб это понимал. Матч в начале шел по нашему сценарию, а потом не смогли вскрыть канадского вратаря, который провел матч на высоком уровне», — сказал Ротенберг «СЭ».

Также глава штаба сборной России оценил перспективы юниорской команды на мировом первенстве следующего года.

«Наша программа развития хоккея «Красная машина» работает. Хочу поблагодарить тренерский штаб, отработали турнир на самом высоком уровне. Наша система работает, мы второй турнир подряд берем серебро. В следующем году едем за золотом!» — добавил Ротенберг.

7 мая сборная России потерпела поражение в финальном матче юниорского ЧМ-2021 по хоккею. У россиян голами отметились Матвей Мичков и Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин.

(Сергей Федоров)