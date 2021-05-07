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Мичков — шестой россиянин, ставший лучшим бомбардиром ЮЧМ

06:56
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Нападающий юниорской сборной России Матвей Мичков набрал 16 (12+4) очков в семи матчах и стал лучшим бомбардиром ЮЧМ.

Это шестой случай в истории, когда первое место по очкам на турнире занимает российский игрок. До Мичкова это удалось Егору Шастину (2000-й год), Илье Ковальчуку (2001), Александру Овечкину (2002), Роману Волошенко (2004, поделил 1-е место еще с тремя хоккеистами) и Никите Кучерову (2011).

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