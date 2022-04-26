Чехия в овертайме обыграла Канаду на ЮЧМ-2022, перебросав соперника 52:24

отстранить юниорскую сборную России от участия в ЮЧМ-2022 в Германии

Сборная Чехии обыграла Канаду в овертайме со счетом 6:5 на юниорском чемпионате мира по хоккею.

Чешские хоккеисты в игре перебросали канадскую сборную со счетом 52:24.

В составе сборной Чехии дубли оформили нападающий Иржи Кулих и защитник Томас Гамара. Еще по одной шайбе забросили Адам Барес и Ян Гаспар.

За сборную Канаду забили Николас Мольденхауэр, Адам Фантилли, Лукас Драгичевич, Коча Делич и Грейден Сипманн.

Напомним, что сборная России отстранена от участия в ЮЧМ-2022. Турнир проходит в немецких городах Кауфбойрен и Ландсхут с 23 апреля по 1 мая.