Чехия в овертайме обыграла Канаду на ЮЧМ-2022, перебросав соперника 52:24
отстранить юниорскую сборную России от участия в ЮЧМ-2022 в Германии
Сборная Чехии обыграла Канаду в овертайме со счетом 6:5 на юниорском чемпионате мира по хоккею.
Чешские хоккеисты в игре перебросали канадскую сборную со счетом 52:24.
В составе сборной Чехии дубли оформили нападающий Иржи Кулих и защитник Томас Гамара. Еще по одной шайбе забросили Адам Барес и Ян Гаспар.
За сборную Канаду забили Николас Мольденхауэр, Адам Фантилли, Лукас Драгичевич, Коча Делич и Грейден Сипманн.
Напомним, что сборная России отстранена от участия в ЮЧМ-2022. Турнир проходит в немецких городах Кауфбойрен и Ландсхут с 23 апреля по 1 мая.
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